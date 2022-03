Napoli, molesta passanti e danneggia auto della polizia: denunciato

Un uomo di 41 anni è stato denunciato a Napoli ieri mattina in Largo Lala, nel quartiere di Fuorigrotta, con l'accusa di aver molestato i passanti con grida e comportamento aggressivo e aver danneggiato un'auto della polizia.

La denuncia

Gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli, chiamati da alcuni residenti della zona, hanno trovato l'uomo che dava in escandescenze. Quando quest'ultimo ha visto arrivare i poliziotti è fuggito, ma è stato bloccato nei pressi della stazione della metropolitana di via Leopardi dopo aver danneggiato una delle volanti della polizia. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione.