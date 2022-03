Estorce denaro minacciando di diffondere foto e video vittima: preso

Un uomo di 41 anni, già denunciato in passato, è stato arrestato dalla Polizia a Nola (Napoli). Deve rispondere di estorsione, violenza sessuale e atti persecutori

Avrebbe costretto una donna ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di diffondere immagini che la ritraevano e sarebbe anche riuscito ad estorcerle denaro. Per questo un uomo di 41 anni, già denunciato in passato, è stato arrestato dalla Polizia a Nola (Napoli). Deve rispondere di estorsione, violenza sessuale e atti persecutori. La donna infatti a seguito della vicenda avrebbe vissuto in uno stato di ansia e paura.