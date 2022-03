Covid Campania, il bollettino: 3.500 nuovi casi. I ricoveri sono 633

Negli ospedali calano a 34 (meno tre rispetto a ieri) i ricoveri in terapia intensiva. In degenza 599 posti letto occupati (meno sette)

Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, i neo positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) sono 3.500 su 19.119 test esaminati. Il tasso di incidenza si attesta al 18,30%, in leggero aumento rispetto al 18.26% precedente.

Il bollettino

Quattro i decessi: uno nelle ultime 48 ore e tre in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali calano a 34 (meno tre rispetto a ieri) i ricoveri in terapia intensiva. In degenza 599 posti letto occupati (meno sette).