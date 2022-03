Napoli, a bordo di uno scooter con mazza da baseball: denunciato

Il giovane alla guida del mezzo invece era senza patente. I carabinieri li hanno denunciati rispettivamente per guida senza patente e per porto abusivo di arma

Viaggiava a bordo di uno scooter impugnando una mazza da baseball: per questo un ragazzo è stato denunciato a Napoli dai carabinieri, nel corso di alcuni controlli nelle zone della movida, in particolare in via San Biagio dei Librai. Il giovane alla guida del mezzo invece era senza patente. I carabinieri li hanno denunciati rispettivamente per guida senza patente e per porto abusivo di arma.

Durante il servizio, votato al controllo delle aree più affollate del centro città , sono state identificate 111 persone e ispezionati 40 veicoli.