Blitz al Parco Verde di Caivano, trovate mille dosi di stupefacenti

Blitz dei carabinieri al Parco Verde di Caivano. Eseguite decine di perquisizioni e posti di controllo nelle strade principali. Tre le persone finite in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Sono stati trovati in possesso di 50 dosi di cocaina e ben 750 di eroina. Setacciate le aree condominiali dei palazzoni del parco, dai vani contatori fino alle cabine degli ascensori. E proprio in una di queste che i militari hanno scoperto 22 grammi di cocaina e un bilancino.

Persone identificate

In strada identificate 110 persone e controllati 92 veicoli. Uno degli automobilisti fermati è stato denunciato per false dichiarazioni sulla propria identità. Oltre gli ottomila euro le contravvenzioni al codice della strada notificate.