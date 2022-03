Controlli per movida a Napoli, tre 15enni sorprese a bere alcolici

Durante i controlli per la "movida" svolti dalla polizia locale di Napoli e diretti al contrasto del fenomeno sempre più diffuso della somministrazione dell'alcool ai minori, gli agenti del reparto Tutela emergenza sociale e minori hanno intercettato in Calata Trinità Maggiore un gruppo di cinque ragazzine palesemente minorenni, tre delle quali stavano consumando bevande alcoliche in strada. Dalla verifica effettuata sul posto è emerso che le minori avevano infatti appena 15 anni. Gli agenti della municipale sono riusciti a risalire al titolare del locale che ha venduto gli alcolici alle ragazzine e il responsabile sarà denunciato all'autorità giudiziaria in base all'articolo 689 del codice penale e deferito alla locale questura per eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività. Le minori sono state riaffidate ai genitori che, sottolineano alla polizia locale, hanno espresso apprezzamento per l'intervento di tutela della municipale.

I controlli in città

La Polizia Locale di Napoli ha inoltre effettuato numerose verifiche per assicurare il rispetto delle norme che regolano la "movida" cittadina. Nell'immediatezza degli orari di chiusura stabiliti da un’ordinanza sindacale, sono state verificate 162 attività e dai controlli sono scaturiti 10 verbali per diverse violazioni; in particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze nella zona di Chiaia in Vicoletto Belledonne, Via Bisignano e Via Caracciolo per il mancato rispetto dell'orario di chiusura e per l'emissione di musica udibile all'esterno dei locali dopo la mezzanotte. In zona centro storico, precisamente in Via Mezzocannone, Via Benedetto Croce e Piazza Dante i gestori di quattro attività sono stati sanzionati per la vendita di alcolici dopo le ore 24 e per la mancata chiusura entro l'orario consentito dall'ordinanza sindacale. I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all' alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 5, come previsto in ordinanza. Dai controlli di polizia amministrativa effettuati inoltre sono scaturiti ulteriori 14 verbali, per occupazione abusiva di suolo pubblico e per la diffusione di musica senza autorizzazione. Sono stati effettuati inoltre 152 controlli per la normativa anti-Covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 170 controlli ed elevati 118 verbali e 7 sequestri oltre alla rimozione di 52 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.