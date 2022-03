Ottaviano, 30enne per strada con una spada: denunciato

Il 30enne, in stato di alterazione psicofisica probabilmente per aver assunto alcolici, quando ha visto le forze dell'ordine non ha opposto resistenza e ha lasciato cadere l'arma arrendendosi immediatamente

A Ottaviano (Napoli) i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero per porto abusivo di arma bianca un 30enne del posto. I militari, allertati dal 112, sono intervenuti in viale Elena. Era stata segnalata la presenza di un uomo in strada armato di katana. Il 30enne, in stato di alterazione psicofisica probabilmente per aver assunto alcolici, quando ha visto i Carabinieri non ha opposto alcuna resistenza e ha lasciato cadere l'arma arrendendosi immediatamente. L'uomo è stato denunciato e l'arma tradizionale giapponese è stata sequestrata.