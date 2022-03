Nasconde droga sotto bidone immondizia, arrestato pusher a Caivano

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Crispano a Caivano (Napoli) per detenzione di droga ai fini di spaccio. Alla vista dei militari, il 42enne ha cercato di allontanarsi mostrando un certo nervosismo. Gli uomini dell’Arma lo hanno notato e lo hanno bloccato in via Bellini. Con sé aveva in tasca una dose di hashish e 150 euro in contanti. I carabinieri hanno ripercorso la strada a ritroso fino ad arrivare al luogo dove stazionava poco prima, dove hanno trovato, sotto un bidone dell'immondizia, altre 22 stecchette di hashish e 33 di cocaina: quasi 100 grammi di stupefacenti pronti per essere smerciati al dettaglio. L’uomo è stato condotto in carcere.