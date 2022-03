Covid Campania, il bollettino: 7.903 nuovi casi. I ricoveri sono 625

Sono 7.903 i nuovi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania, sui 41.318 test effettuati, per un indice di contagio pari al 19,12%, in leggera flessione rispetto a ieri quando aveva rasentato il 20% attestandosi al 19,86%. Due le persone decedute. Per quanto concerne i posti letto occupati, quelli di terapia intensiva sono 37, meno tre rispetto a ieri, mentre le degenze ordinarie occupate sono 588.