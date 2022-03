Gli agenti hanno condotto in carcere il 43enne mentre la donna è stata medicata in ospedale

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Maddaloni, in provincia di Caserta, con l'accusa di aver minacciato la moglie davanti al figlio minore, anche in presenza dei poliziotti chiamati dalla donna. Secondo quanto riferito agli agenti, i maltrattamenti erano continui. I poliziotti hanno condotto in carcere il 43enne mentre la moglie è stata medicata in ospedale.