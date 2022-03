Sorrento, non si ferma all'alt e investe carabiniere: arrestato pusher

In tasca aveva circa 100 grammi di hashish. Nella sua abitazione i militari hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sorrento, in provincia di Napoli, dopo un inseguimento nel quale ha investito uno dei militari. Il giovane poco prima non si era fermato a un posto di blocco in via Santa Lucia.

L'inseguimento e l'arresto

Secondo quanto ricostruito il giovane, che era alla guida di un motorino, non si è fermato all' alt e i militari gli hanno sbarrato il passo. Il 19 enne ha investito uno dei carabinieri ed è fuggito, ma è stato bloccato poco dopo. In tasca aveva circa 100 grammi di hashish. Nella sua abitazione i militari hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato messo agli arresti domiciiari.