Caduti detriti, galleria Vittoria di Napoli chiusa per tre ore

Traffico in tilt questa mattina a Napoli a causa della chiusura di una corsia della Galleria Vittoria, arteria cittadina che collega il centro con il lungomare. Lo riporta La Repubblica. Sulla carreggiata sono stati rinvenuti materiali di risulta, non appartenenti alla struttura, perlopiù di pezzi di cartongesso. E' stata disposta la chiusura della sola corsia in direzione via Acton, riaperta, a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, dopo circa tre ore.