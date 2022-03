Smonta una marmitta per rubare il palladio: un arresto nel Napoletano

Un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno sorpreso a Mugnano di Napoli mentre smontava la marmitta di un'utilitaria parcheggiata davanti ad un condominio per estrarne il palladio, un metallo raro. Il 32enne girava in auto con la moglie e il figlio di 5 mesi, probabilmente, sottolineano i carabinieri, per eludere i controlli. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.