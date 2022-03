Terremoto a Pozzuoli, lungo sciame sismico la notte scorsa

Un lungo sciame sismico è stato registrato la scorsa notte a Pozzuoli e nell'area flegrea. Dalle 21.55 di ieri sera fino alle 6.30 di questa mattina si sono susseguite 18 scosse di bassa intensità, comunque avvertite dai residenti. Ieri pomeriggio alle 16.48 si è registrato un altro evento sismico di magnitudo 1,4 a profondità 2600 metri, localizzato nell'area di Agnano Pisciarelli (Napoli).

Le scosse

Gli eventi sismici di maggiore intensità, accompagnati da boati, si sono avuti alle 21.55 con magnitudo 1,1 a 1100 metri di profondità; alle 22.02 con magnitudo 1,0 e profondità 900 metri e alle 6.30 con magnitudo 1,1 e profondità 2 chilometri. Questi eventi sono stati localizzati in un'area tra il porto ed il centro storico di Pozzuoli. Controlli sono in corso da parte della Protezione Civile locale e della Polizia Municipale. Al momento non vengono segnalati danni a persone e cose