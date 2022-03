Covid Campania, il bollettino: 2.806 casi su 14.930 tamponi

Sono 2.806 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime ore in Campania a fronte di 14.930 tamponi processati, il tasso di incidenza è al 18,79%. Le persone ricoverate nei reparti di degenza sono 572 (+15) quelle in terapia intensiva sono 34 (+2). Cinque le vittime registrate nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono quattro decessi dei giorni precedenti registrati in ritardo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)