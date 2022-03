Ucraina, Benevento: in villa di Mastella 18 profughi trovano alloggio

Una villa disabitata e 18 profughi ucraini che trovano alloggio, dopo aver affrontato un viaggio di giorni e giorni per mettersi in salvo dalla guerra. La villa appartiene al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e alla moglie, la senatrice Sandra Lonardo.

I profughi

I profughi, donne e bambini che non avevano parenti in Italia e altre sistemazioni su cui contare, si trovano a Ceppaloni già da qualche giorno, nella stessa villa che anni fa era al centro delle cronache mondane e soprattutto politiche per i ricevimenti che l'allora ministro della Giustizia e leader dell'Udeur era solito organizzare in occasione della festa del Campanile, che apriva a fine estate la stagione politica. Ora nel salone delle feste, nella dépendance, e nel salotto con il doppio camino sono stati sistemati gli ucraini.

L’Altrabenevento: “Mastella è andato oltre le chiacchiere”

La notizia non trapela dai proprietari, che hanno preferito mantenere il più stretto riserbo sulla decisione di ospitare a proprie spese 18 persone, ma dall'associazione che a Benevento conduce una forte opposizione al sindaco, spesso anche a colpi di esposti in procura. Per il coordinatore di "l'Altrabenevento", Gabriele Corona, Mastella "è andato oltre le chiacchiere e non si è limitato a invocare l'impegno della Caritas. L'ex ministro ha deciso di non dare notizie ufficiali perché la solidarietà non si deve sbandierare".