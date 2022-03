Napoli, in 10 tentano furto moto e aggrediscono clienti bar: indagini

Un gruppo di ragazzi ha tentato di rubare nella notte lo scooter del titolare di uno dei bar di vico Belledonne a Chiaia. Tre clienti hanno provato a fermarli e sono stati picchiati. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili

In dieci, probabilmente minorenni, hanno provato a rubare lo scooter del titolare di uno dei bar di vico Belledonne a Chiaia, zona della movida di Napoli. E quando tre clienti hanno provato a fermarli, li hanno picchiati. È accaduto verso le 2.30 del mattino. Le persone aggredite non hanno riportato ferite gravi e hanno rifiutato cure. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: i militari della Compagnia Centro indagano per chiarire dinamica e individuare eventuali responsabili.