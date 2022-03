Giugliano, aveva in un borsone otto chili di marijuana: arrestato

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia ha effettuato un controllo in un appartamento di via Niccolò Paganini a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Gli agenti hanno trovato, all'interno di un borsone, otto buste contenenti circa 8,7 chili di marijuana e hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo di 52 anni.