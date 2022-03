Quindici, armi sequestrate dalla polizia in provincia di Avellino

In casa di un 46enne del posto e all'interno di un casolare di sua proprietà, sono stati trovati una pistola semi automatica con il colpo in canna e un fucile

Un mini arsenale clandestino è stato sequestrato a Quindici, nell'Avellinese, dalla polizia. In casa di un 46enne del posto e all'interno di un casolare di sua proprietà, sono stati trovati una pistola semi automatica con il colpo in canna e un fucile, entrambi con matricola abrasa, oltre a due caricatori con 29 cartucce e altri quasi cento proiettili a palla singola, a pallettoni e a piombo spento. L'uomo, insieme alla moglie, è stato denunciato a piede libero per detenzione di armi clandestine.