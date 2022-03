Benevento, incendio in un deposito in disuso: evacuata una palazzina

Il rogo si è sviluppato al Rione Ferrovia. Sono stati chiusi temporaneamente, per precauzione, i negozi a ridosso dell’area. Non si registrano feriti

Un vasto incendio si è sviluppato al Rione Ferrovia di Benevento all'interno di un deposito in disuso che confina con quello dei Monopoli, che non sono stati interessati dal rogo. Lambiti dal fumo, con la grossa colonna che è stata vista innalzarsi da più punti della città, anche gli uffici di una impresa edile. Evacuata una palazzina e chiusi temporaneamente per precauzione i negozi a ridosso dell'area interessata. Non si ci sono feriti. Sul posto sono al lavoro squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e agenti della polizia municipale.