Sant'Anastasia, sorpreso con sei chili di hashish in auto: arrestato

La sostanza stupefacente era suddivisa in 58 involucri ed è stata sequestrata. L'uomo è accusato di detenzione di droga a fini di spaccio

Un uomo di 46 anni, S.R., è stato arrestato a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, per detenzione di droga a fini di spaccio.

La droga sequestrata

I carabinieri hanno fermato l'uomo in via Massena Macedonia a bordo della sua utilitaria. Nell'auto sono stati trovati 5 chili e 800 grammi di hashish. La droga era suddivisa in 58 involucri ed è stata sequestrata.