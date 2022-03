Covid Campania, il bollettino: indice contagio in crescita, 5.233 casi

Prosegue, per contro, il calo dei posti letto occupati in terapia intensiva che da 28 scendono a 26. In calo anche i posti letto di degenza

Sono 5.233 i nuovi positivi al Covid in Campania su un totale di 32.637 test effettuati per un indice di contagio che sale dal 13% di ieri al 16% di oggi. Otto le persone decedute cui vanno aggiunte ulteriori cinque decessi risalenti ai giorni scorsi ma registrati solo nelle ultime ore. Prosegue, per contro, il calo dei posti letto occupati in terapia intensiva che da 28 scendono a 26. Sempre in terapia intensiva i posti letto disponibili sono 631. In calo anche i posti letto di degenza occupati 544 a fronte dei 547 di ieri.