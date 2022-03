Controlli dei carabinieri in provincia di Napoli, trovate armi e droga

Controlli dei carabinieri in provincia di Napoli. Attenzione massima in via Turati, tra le palazzine popolari. In una di queste i militari hanno rinvenuto due pistole: una Ruger 357 magnum con sei proiettili nel tamburo e una Tanfoglio calibro 9x21 mm con 12 colpi nel serbatoio. Erano nascoste sotto il marmo del davanzale delle scale condominiali.

Il ritrovamento

Nel vano ascensore di un secondo edificio sono stati rinvenuti 53 grammi di crack e 19 dosi di marijuana. Con la droga anche due targhe oggetto di furto. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.