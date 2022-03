Abusivismo, sequestrate 200 confezioni di mimose a Caserta

Oltre duecento confezioni di mimose vendute senza autorizzazione sono state recuperate ieri, in occasione della festa della donna, a Caserta dagli agenti della Polizia Municipale. Durante gli interventi due persone che vendevano mimose nei pressi della Reggia di Caserta sono state sanzionate: in particolare una multa da 5mila euro è stata comminata a un 63enne napoletano e a un 36enne di Caserta; altre due persone sono fuggite alla vista della pattuglia dei vigili urbani. Le oltre 200 confezioni di mimose sequestrate sono state portate nella caserma dei vigili per la distruzione.