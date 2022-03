Incendio in abitazione in provincia di Nola, evacuate alcune famiglie

I carabinieri sono intervenuti in Via Monsignor A. Peluso, a Casalnuovo di Napoli, per un incendio sviluppatosi in un appartamento nella tarda serata di ieri. Le fiamme hanno avvolto un'abitazione del piano rialzato di una palazzina di cinque piani. Verosimile l'ipotesi di un corto circuito elettrico.

Le fiamme

Le famiglie dell'abitazione incendiata, e quelle dei piani soprastanti, sono state evacuate. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sull'episodio indagano i carabinieri.