Arzano, messaggi minatori al comandante della polizia locale

Un manifesto funebre che annuncia la morte del comandante della Polizia Locale di Arzano (Napoli) Biagio Chiariello è comparso oggi sulle mura dell'ufficio che ospita gli uffici dei vigili urbani. "Il 10 marzo è deceduto il signor Biagio Chiariello... colonnello qui stiamo ad Arzano, no a Frattamaggiore, qui ad Arzano casino non ci piace", si legge sul manifesto.

I precedenti

Chiariello poche settimane fa, durante gli accertamenti anti abusivismo nel cosiddetto rione "167" di Arzano, aveva ricevuto analoghe minacce da una persona sottoposta a indagine. Dalla metà del 2021 sta conducendo il censimento, sempre inquadrato in un'operazione anti abusivismo, delle abitazione della zona del "167" che hanno anche portato all' abbattimento di alloggi nei quali vivevano persone ritenute legate a personaggi della criminalita' organizzata.

Domani flash mob di solidarietà

Domani mattina alle ore 10 il Comitato di liberazione dalla camorra area Nord di Napoli ha organizzato il flash mob di solidarietà : 'Nessuno tocchi il comandante Biagio Chiariello' presso la sede del Comando della polizia municipale di Arzano.

"Solidarietà e vicinanza umana al comandante della polizia locale di Arzano Biagio Chiariello di fronte alle ennesime e gravi minacce di morte", affermano in una nota congiunta Padre Maurizio Patriciello e il senatore Sandro Ruotolo del Comitato di liberazione dalla camorra area Nord di Napoli. "Non è una bravata, è una minaccia seria - evidenziano - occorre difendere il comandante Chiariello che in questi mesi, in particolar modo, sul versante del rione 167 di Arzano e degli immobili occupati abusivamente da famiglie criminali, si sta molto battendo per il ripristino la legalità". "È chiaro che il comandante Chiariello e la polizia municipale di Arzano non devono essere lasciati soli ma messi nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza e con mezzi appropriati - sottolineano Patriciello e Ruotolo - questa minaccia nasconde altro, oltre ai clan ci potrebbero essere altri mandanti". "Con Chiariello la polizia municipale di Arzano ha voltata pagina - aggiungono - non solo lotta alle case occupate e abbattimento dei manufatti abusivi ma controlli sulle licenze edilizie, commerciali, sulle società delle pompe funebri e un contatto diretto e di supporto all'azione della magistratura".