Maltempo, nevicate abbondanti in provincia di Salerno: scuole chiuse

Abbondanti nevicate la notte scorsa nella zona a Sud di Salerno, in particolare nel Vallo di Diano e nel territorio del Tanagro. Montagne imbiancate a Caggiano dove il sindaco, Modesto Lamattina, ha firmato un'ordinanza che dispone, "causa previsioni meteo avverse, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nel territorio comunale per la giornata di oggi 7 marzo 2022". Nevicate anche nei comuni di Buccino, di Corleto Monforte, di San Gregorio Magno e di Montesano sulla Marcellana. (IL METEO IN CAMPANIA)