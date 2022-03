Gravi carenze igienico-sanitarie: chiuso supermercato in Irpinia

Chiuso un supermercato in provincia di Avellino a causa di gravi irregolarità riscontrate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e Sanità di Salerno. Nell'ambito dei controlli sul rispetto delle normative igienico-sanitarie e di quelle previste per l'emergenza sanitaria, i militari insieme ai medici della locale Asl hanno disposto l'immediata chiusura del supermercato per tutte le attività, compresi i reparti di macelleria, gastronomia e deposito. Il provvedimento è scattato a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali e ha portato al sequestro di quindici chilogrammi di prodotti tra carne e alimenti lattiero-caseari privi di indicazioni sulla tracciabilità.