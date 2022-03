Terremoto a Pozzuoli, registrato nuovo sciame sismico

Torna a tremare la terra a Pozzuoli e nell'area flegrea per eventi legati al bradisismo. Dalle 2,14 della scorsa notte è in atto uno sciame sismico che ha fatto registrare l'evento di maggiore intensità alle ore 6,14 di 1,1 di magnitudo della scala Ritcher alla profondità di 1480 metri, localizzato in prossimità dell'oasi degli Astroni. Successivamente sono stati registrati anche altri eventi di intensità minore tutti compresi nell'area vulcano Solfatara, Astroni e località Pisciarelli.

Le scosse nell'area flegrea

Nell'area della Solfatara e di Agnano Pisciarelli gli eventi, accompagnati da boati, sono stati avvertiti dai residenti. Nell'area flegrea il bradisismo, il fenomeno di lento sollevamento del suolo, aveva fatto registrare una fase critica nei mesi di gennaio e febbraio culminata con una scossa di 1,9 di magnitudo lo scorso 18 febbraio. Poi sono stati registrati solo eventi isolati di bassa intensità.