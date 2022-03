Maltempo, freddo in Campania: neve sul Vesuvio

La neve ha ricoperto anche aree interne del Salernitano, come la zona del Vallo di Diano, e montagne imbiancate in Costiera Amalfitana

Calo delle temperature e neve sul Vesuvio. La Campania si è svegliata così, con un netto colpo di coda dell'Inverno. La neve ha ricoperto anche aree interne del Salernitano, come la zona del Vallo di Diano, e montagne imbiancate in Costiera Amalfitana, come a Tramonti dove il Comune informa che a seguito di una bufera di neve sul Valico di Chiunzi ci si sta coordinando per spargere sale e ripristinare la mobilità. (IL METEO IN CAMPANIA)