Casal di Principe, sorpreso in casa con armi e droga: arrestato

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato in flagranza a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dopo essere stato sorpreso in casa con armi e droga. Il giovane era già stato arrestato di recente per reati legati agli stupefacenti.

L'operazione

Il blitz dei poliziotti del Commissariato di Aversa è scattato quando gli agenti, nel corso di un'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio, hanno notato un via vai di persone in uno stabile in cui viveva un uomo già arrestato per droga. I poliziotti sono entrati nel palazzo e con una scusa anche nell'abitazione del 28enne dove hanno effettuato una perquisizione, al termine della quale hanno sequestrato un'arma clandestina nascosta in un'intercapedine creata nella muratura e una seconda arma a salve ma alterata e resa idonea all'esplosione di cartucce, munizioni. Gli agenti hanno anche trovato 400 grammi di cocaina, 500 grammi di hashish e un chilo e mezzo di marjuana. I poliziotti hanno sequestrato soldi in contanti e materiale per tagliare la droga e confezionare le dosi. Il 28enne è stato condotto in carcere.