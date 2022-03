Abusi edilizi, due denunciati in un'area dei Monti Lattari

Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia per contrastare l'abusivismo edilizio. A Pimonte, nella Penisola sorrentina, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato una 61enne e un 27enne, entrambi del posto e incensurati. I Carabinieri hanno accertato come la donna, proprietaria di un deposito agricolo, avrebbe fatto modificare la destinazione d'uso del suo stabile trasformandolo, senza alcuna autorizzazione, in un'abitazione.

Area sequestrata

Inoltre è stato scoperto un piazzale in cemento realizzato abusivamente in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici perché all'interno del parco regionale dei Monti Lattari. L'area è stata sequestrata.