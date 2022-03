Palma Campania, trovato proiettile della seconda guerra mondiale

I carabinieri sono intervenuti in via Isernia, allertati da una ditta che sta bonificando i lagni. L’area è stata isolata e messa in sicurezza. Sul posto anche i militari dell’Esercito italiano

A Palma Campania i carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola sono intervenuti in via Isernia, allertati da una ditta che sta bonificando i lagni, perché all'interno del lagno quindici è stato rinvenuto un proiettile di 30 centimetri per 7,5 di dimensioni. Verosimilmente potrebbe risalire alla seconda guerra mondiale. L'area è stata isolata e messa in sicurezza. Sul posto i militari dell'Esercito italiano.