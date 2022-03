Incendio nel Salernitano, fiamme in un palazzo: evacuati residenti

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a Sant'Arsenio, nel Salernitano, all'interno di un sottotetto in di una palazzina a più piani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno faticato non poco per spegnere definitivamente le fiamme. Nella palazzina abitano diverse famiglie che sono state evacuate. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul luogo dell'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, hanno operato anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale di Sant'Arsenio. Le famiglie rientreranno nelle loro abitazioni al termine delle verifiche tecniche finalizzate a stabilire l'agibilità della palazzina.