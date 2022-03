Covid Campania, 3.650 casi e 715 ricoveri

I tamponi eseguito sono stati 35.484, mentre l’indice di contagio si attesta sul 10,3 per cento, in calo rispetto all’11 per cento di ieri

Sono 3650 i pazienti risultati positivi al Covid in Campania a fronte di 35484 tamponi effettuati, di cui 22548 antigenici e 12936 molecolari. L'indice di contagio si attesta al 10,3%, in calo rispetto all'11% registrato ieri. I deceduti - rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania - nelle ultime 48 ore sono 9, di cui 5 risalenti ai giorni scorsi ma registrati solo ieri. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 700, quelli occupati sono 42 (-3 rispetto a ieri). Più sensibile il calo delle degenze ordinarie che passano dalle 744 di ieri ai 673 di oggi (-71) (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).