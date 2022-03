Canile abusivo, denunciata donna in provincia di Avellino

I 39 cani di razza meticcia erano custoditi in un fondo privato delimitato da una rete elettrosaldata senza alcun'altra struttura protettiva

Assembrati, nel fango, senza alcuna protezione: un canile abusivo è stato sequestrato dai carabinieri forestali che hanno denunciato per maltrattamenti di animali una donna di 30 anni, diMontoro (Avellino), che lo gestiva.

La ricostruzione dei fatti

I 39 cani di razza meticcia erano custoditi in un fondo privato delimitato da una rete elettrosaldata senza alcun'altra struttura protettiva. Sono stati affidati ad una idonea struttura di accoglienza. Oltre alla denuncia, la donna sarà anche sanzionata per la detenzione di cani non iscritti alla Banca dati regionale dell'anagrafe canina degli animali di affezione e privi di microchip.