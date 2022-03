Raid in una scuola in provincia di Caserta: atto vergognoso

Ladri in azione all'istituto comprensivo "Leonardo da Vinci" di Villa Literno, nel Casertano, dove sono stati rubati pc e tablet che la scuola dava in uso agli studenti durante le lezioni in Dad (Didattica a distanza). Il raid sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Dai primi accertamenti è emerso che i ladri sono penetrati all'interno della scuola e hanno trafugato gli strumenti informatici e hanno danneggiato porte e finestre.

Le dichiarazioni del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Valerio Di Fraia con un post su Facebook: "Un atto vergognoso perpetrato non solo nei confronti dell'istituzione scolastica - scrive Di Fraia - ma nei confronti dell'intera comunità che dopo tanti sacrifici stava riacquistando un po' di normalità. In maniera rapida provvederemo a riparare i danni causati per permettere la riapertura dopo le festività di Carnevale. Confido nel lavoro degli inquirenti che stanno procedendo a tutti gli accertamenti di rito, affinché questi delinquenti vengano identificati il prima possibile".