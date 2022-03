Grumo Nevano, esplode bombola di gas in auto: morto il conducente

È accaduto in Corso Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, i quali hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza presenti in zona, e i vigili del fuoco

Un uomo è morto a seguito dell’esplosione della bombola di gas che stava trasportando in auto, mentre transitava in Corso Garibaldi a Grumo Nevano (Napoli). Il conducente è deceduto sul colpo e il suo corpo è stato ritrovato interamente carbonizzato. L'auto, dopo aver preso fuoco, è esplosa.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione i quali hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza presenti in zona. All’origine della deflagrazione ci sarebbe una fuga di gas dalla bombola. I militari dell’Arma indagano ora per l'identificazione del cadavere e per accertare l'esatta dinamica dell'evento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.