Covid Campania, il bollettino: 4.275 casi. I ricoverati sono 789

Invariata l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, ferma a quota 45. In lieve calo i ricoverati nei reparti ordinari che scendono a 744, meno due rispetto a ieri

Sono 4.275 i nuovi positivi al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) in Campania, su 38.566 test esaminati. Il tasso di incidenza è dell'11,08%, in lieve aumento rispetto al 10,63 di ieri.

Il bollettino

Le nuove vittime censite nel bollettino dell'Unità di crisi sono 19, di cui 11 decedute nelle ultime 48 ore e otto registrate in ritardo dai giorni precedenti. Invariata l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva (a quota 45), in lievissimo calo quella delle degenze, che scendono a 744 (-2).