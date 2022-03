Napoli, aggredisce infermiere e guardia al Cto: denunciato

È stato necessario l'intervento dei carabinieri al pronto soccorso del Cto di Napoli dove nella serata di ieri un 33 enne, già noto alle forze dell'ordine, ha dato in escandescenza mentre attendeva di ricevere cure. L'uomo ha inveito nei confronti della dottoressa medico di turno. E quando una guardia giurata e un infermiere sono intervenuti per calmarlo, l'uomo li ha aggrediti.

Feriti

La guardia giurata ha riportato un "trauma cranico lieve non commotivo, la distorsione del rachide cervicale, contusioni dorsali e lombari e abrasioni multiple". Per lui 21 giorni di prognosi. L'infermiere, invece, ha riportato un "trauma cranico lieve non commotivo, l'infrazione corticale base della falange del 4° dito". Per lui la prognosi è di 30 giorni. Il 33ennne si è poi allontanato. I carabinieri lo denunceranno per lesioni e interruzione di pubblico servizio.