Napoli, spari a San Vitaliano: esplosi almeno 10 colpi

Spari la scorsa notte a San Vitaliano (Napoli). Poco dopo mezzanotte i carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, allertati dal 112, sono intervenuti in via Massimo Troisi dove ignoti, all'interno del complesso di edilizia popolare, avevano esploso diversi colpi in aria. Rinvenuti e sequestrati 10 bossoli calibro 9. Al momento non risultano feriti, sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Castello di Cisterna.