Pozzuoli, smaltimento illecito di rifiuti: sequestrata un'impresa

I carabinieri hanno individuato intorno all'azienda un giro illegale di conferimento di rifiuti speciali. Il titolare è stato denunciato anche per ricettazione

Sottoposta a sequestro preventivo un' impresa di smaltimento rifiuti a Pozzuoli. Nella stessa operazione i carabinieri hanno denunciato il titolare, un 42enne di Napoli, per ricettazione e smaltimento illecito di rifiuti.

Sequestro e denunce

I militari hanno individuato intorno all'azienda un giro illegale di conferimento di rifiuti speciali e hanno denunciato una coppia di residenti a Pozzuoli di 59 e 41 anni, che stavano smaltando tre dissuasori in acciaio rubati poco prima da una concessionaria di auto. I dissuasori, da 90 chili ciascuno, avevano un valore di mercato di 1.750 euro. La donna è stata anche segnalata all'Inps in quanto percepiva il reddito di cittadinanza. Denunciati per smaltimento illecito di rifiuti anche un padre e un figlio di Quarto Flegreo (Napoli). Con una "Ape car" stavano scaricando nel piazzale dell'azienda due metri cubi di rifiuti speciali pericolosi. L'automezzo è stato sequestrato.