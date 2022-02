Napoli, paziente aggredisce guardia giurata dell'ospedale: denunciato

Un uomo in stato di alterazione che, poco prima, aveva aggredito con calci e pugni una guardia giurata in servizio all'ospedale del Mare di Napoli, è stato fermato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, su disposizione della Centrale Operativa, alla quale era stata segnalata la presenza di un paziente molesto. Si tratta di un 52enne con precedenti di polizia: è stato denunciato per lesioni personali e resistenza a incaricato di pubblico servizio.