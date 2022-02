Neve in Irpinia, rinviata partita di calcio tra Avellino e Catania

È stata rinviata per neve a data da destinarsi Avellino-Catania, gara valida per il campionato di Serie C, girone C. Un'abbondante nevicata, cominciata un'ora prima della partita fissata alle 14:30, ha reso impraticabile il terreno di gioco del "Partenio-Lombardi". La terna arbitrale e il commissario di campo, dopo aver valutato la situazione, hanno accertato l'impraticabilità del campo e rimandato le squadre negli spogliatoi. La partita era stata anticipata rispetto all'orario precedentemente fissato alle 17:30, per consentire alla squadra siciliana di far ritorno in serata in aereo a Catania.

Nevicate nel Sannio

Un brusco abbassamento delle temperature si è registrato anche in tutta la provincia di Benevento dove, in alcune zone, nevica. Le aree imbiancate sono quelle del Fortore e del Taburno dove, ad esempio, a Vitulano il sindaco a causa della neve ha vietato il traffico dei veicoli pesanti sulle strade locali. In azione ci sono anche i mezzi spazzaneve e spargisale dell'Anas lungo il raccordo autostradale e le statali di competenza e delle ditte private in convenzione con Provincia e comuni dove la neve sta creando alcune difficoltà al traffico dei mezzi.