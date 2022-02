Napoli, spaccio di droga: arrestato 21enne

Il giovane è stato fermato in via Federico Fellini mentre viaggiava a bordo di uno scooter, nel vano della sella c'era una busta con 270 grammi di marijuana

Continuano gli arresti a Scampia per droga, anche tra giovanissimi incensurati. Verso le 22 i militari del nucleo radiomobile di Napoli stavano percorrendo via Federico Fellini. Dal senso di marcia opposto è arrivato un giovane a bordo del suo scooter, e i carabinieri lo hanno fermato. Il ragazzo, un 21enne del posto, ha aperto il vano sella senza parlare. All'interno una busta in cellophane con all'interno 270 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata mentre il giovane è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.