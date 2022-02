Studenti assenti a scuola, genitori denunciati in provincia di Napoli

A San Paolo Belsito e Roccarainola, nel Napoletano, i carabinieri hanno denunciato i genitori di cinque minori, assenti ingiustificati dalle lezioni per oltre il limite fissato dalla normativa. Si tratta di alunni di età compresa tra i 13 e i 14 anni, studenti di una stessa scuola secondaria di 1° grado. Le mamme e i papà dei minori - sette in tutto - individuati come inadempienti sono stati invitati a spiegare le motivazioni di tali assenze e denunciati.