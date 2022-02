Poggioreale, scoperta discarica abusiva nei pressi del cimitero

A seguito di alcune segnalazioni, la polizia locale ha effettuato una serie di verifiche che hanno portato alla scoperta di una discarica abusiva sorta alle spalle del cimitero di Poggioreale. Gli agenti hanno monitorato il sito e le aree circostanti fino a sorprendere un uomo che, alla guida di un autocarro trasportava rifiuti speciali, frutto del lavoro e di svuotamento di locali e cantine, con l'intento di sversarli nella discarica.

La vicenda

L'uomo è stato anche sanzionato perché alla guida con patente scaduta. Poco dopo gli agenti hanno sorpreso anche un cittadino di etnia rom, che a bordo del proprio furgone con targa straniera, al momento oggetto di accertamenti da parte della polizia Llocale, trasportava 10 copertoni fuori uso di un autoarticolato, con l''intento di abbandonarli all'interno dell'area. Entrambi i soggetti identificati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali e i furgoni e i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro, i primi per la successiva confisca e distruzione e i secondi i rifiuti per lo smaltimento regolare.