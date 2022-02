Rapina a Maddaloni: malvivente identificato e arrestato

L'uomo è accusato di aver compiuto una rapina in un distributore di benzina, assieme ad un complice, lo scorso novembre

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni con l'accusa di aver rapinato il 22 novembre scorso, a Maddaloni (Caserta), un distributore di benzina. Secondo quanto ricostruito, il malvivente avrebbe agito insieme ad un complice che è stato arrestato pochi giorni dopo il fatto.

L'inchiesta

Dalle indagini della Squadra Mobile di Caserta, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, è emerso che il 44enne era alla guida della Lancia Y usata per raggiungere il distributore di benzina ubicato in via Napoli mentre il complice, a volto parzialmente coperto e armato di pistola, è sceso e ha fatto irruzione negli uffici del distributore, minacciando i dipendenti e facendosi consegnare la somma di 2.400 euro. I due banditi sono poi riusciti a fuggire. Pochi giorni dopo i poliziotti della Mobile casertana hanno identificato, grazie alle immagini delle telecamere interne dell'ufficio, il rapinatore che aveva fatto irruzione e lo hanno arrestato nel quartiere napoletano di Scampia. Oggi è stata invece la volta del secondo bandito.