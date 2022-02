Acerra, carabinieri ritrovano pistola e sei proiettili

Una pistola calibro 357 Magnum "Smith & Wesson", nascosta in un quadro elettrico, è stata ritrovata dai carabinieri di Acerra, nel Napoletano, durante una perquisizione in un palazzo popolare in Via Nobile, nel complesso Ice-Snei. Non solo. Ritrovati anche sei proiettili già nel tamburo. L'arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata recentemente.