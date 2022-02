Incendio in un appartamento a Napoli, nessun ferito

Un incendio si è sviluppato, intorno alle 15, in un appartamento al primo piano di Vico Concordia nella zona dei Quartieri Spagnoli, a Napoli. L’abitazione è stata divorata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuocoe i carabinieri. Gli inquilini, una famiglia con 4 figli, sono stati evacuati: i bimbi, prima del propagarsi delle fiamme, sono stati calati dal balconcino. Non si registrano feriti. Le fiamme, alte, hanno richiamato in zona diversi cittadini.